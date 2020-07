In Mannheim ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall die 35-jährige Beifahrerin einer 45 Jahre alten Frau leicht verletzt worden. Eine Straßenbahn hatte den Wagen der beiden Frauen erfasst, als diese laut Polizei über eine rote Ampel fuhren. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei an der Straßenbahn auf 2000 Euro, am Auto auf 15.000 Euro.