Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es laut Polizei am Sonntagnachmittag auf der L530 zwischen Dannstadt-Schauernheim und Mutterstadt gekommen. Wie die Beamten berichten, war ein 87 Jahre alter Mann mit seinem Auto von Dannstadt-Schauernheim in Richtung Mutterstadt unterwegs. Als er in Höhe der Abfahrt zur A61 nach links abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Pkw einer 60 Jahre alten Frau aus Hochdorf-Assenheim und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die 60-Jährige als auch die 52 Jahre alte Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von knapp 24.000 Euro.