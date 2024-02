Zwei Kinder und eine Erwachsene sind am Samstagmorgen bei einem Unfall auf der B47 bei Dreisen im Donnersbergkreis leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor eine 27-jährige Autofahrerin, die aus Richtung Göllheim kam, in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto sei zunächst gegen die Leitplanke auf der rechten Seite geprallt, dann quer über die Fahrbahn auf die Gegenseite geschlittert und dort frontal in die andere Leitplanke eingeschlagen.

Die Fahrerin und ihre beiden Kinder, die bei ihr im Auto saßen, kamen laut Polizei mit leichteren Verletzungen davon. Sie wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die B47 wurde während der Bergungsarbeiten halbseitig für den Verkehr gesperrt.