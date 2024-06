Die Tank- und Raststätte in Waldmohr ist am vergangenen Samstag ganz in der Hand von Polizei und Zoll gewesen. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern führten, unterstützt von den Dienststellen der Polizeidirektion und der Kriminaldirektion Kaiserslautern sowie Einheiten des Saarbrücker Zolls, eine Verkehrskontrolle durch.

Während der Kontrollen ereignete sich ein Unfall. Ein alkoholisierter Autofahrer übersah die verkürzte Zufahrt zur Tankstelle und kollidierte mit überhöhter Geschwindigkeit mit zwei weiteren Autos. Der 65-jährige Fahrer eines der beiden Fahrzeuge wurde durch die Kollision in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Waldmohr aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Die Insassen der unfallbeteiligten Autos blieben dabei nahezu unverletzt. Der alkoholisierte Unfallversursacher und sein Beifahrer kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus. Außerdem wurden dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein eingezogen. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. An zwei der drei Autos entstand ein Totalschaden.