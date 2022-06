[Aktualisierung: 11:40 Uhr] Die A6 in Richtung Mannheim ist kurz vor dem Walldorfer Kreuz nach einem schweren Unfall noch zum Teil gesperrt. Am Morgen ist ein Lkw einem Sattelzug aufgefahren. Beide Insassen des auffahrenden Lastwagens wurde schwer verletzt, einer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Zur Stunde laufe noch die Unfallaufnahme. Wie viel Zeit dies in Anspruch nehmen wird, ist laut Polizei noch nicht abzusehen. Im Moment sind der rechte und der mittlere Fahrstreifen dafür gesperrt. Für Lastwagen gebe es aktuell einen Rückstau von zwölf Kilometern für Autos von sechs Kilometern. Laut Polizei seien auch bereits alle Umleitungsstrecken stark ausgelastet.