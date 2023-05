Vier Verletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Gesamtschaden von rund 65.000 Euro – das war laut Polizei das Ergebnis eines Unfalls auf der A61 am frühen Sonntagabend zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und dem Kreuz Speyer. Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr, als ein 24 Jahre alter Mann mit seinem Audi auf der linken Spur unterwegs war. Dort kollidierte er mit einem Fiat, der kurz vor dem Audi zum Überholen ausgeschert war. Die 40-jährige Fahrerin des Fiat verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, bevor das Auto auf dem Grünstreifen zum Stehen kam. Beide Fahrer sowie zwei weitere Frauen in dem Fiat wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Gegen die beiden Fahrer wurden jeweils Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die A61 war wegen der Unfallaufnahme für 35 Minuten voll und anschließend noch knapp eine Stunde zum Teil gesperrt, wodurch es zu einem Stau kam. Darin ereignete sich kurz vor 19 Uhr ein weiterer Unfall , als laut Polizei ein „ungeduldiger 44-jähriger Mann“ mit seinem Seat den Stau auf dem Standstreifen umfahren wollte. Dabei streifte er einen Lkw, der auf der rechten Spur stand. Ein Test ergab bei dem Seat-Fahrer 1,15 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten. Außer der Autobahnpolizei Ruchheim waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr Schifferstadt, die Autobahnmeisterei Ruchheim sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.