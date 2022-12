Nach einem Unfall auf der A65 am Samstagabend ist die Autobahn in Richtung Landau für circa zweieinhalb Stunden voll gesperrt gewesen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 19.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Dannstadt-Schauernheim und Assenheim. Der 32 Jahre alte Fahrer eines Mercedes Sprinter wollte den Beamten zufolge von der rechten auf die linke Fahrbahn wechseln. Dabei übersah er „einen mit wesentlich höherer Geschwindigkeit fahrenden Porsche“, der sich kurz hinter dem Transporter befunden haben muss. Der 57-jährige Porsche-Fahrer fuhr in das Heck des Mercedes. Dadurch wurde der Transporter „sowohl vertikal als auch horizontal gedreht“. Der Wagen überschlug sich einmal und kam seitlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Porsche kam von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Feld zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin (57) im Porsche leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Den Sachschaden geben die Beamten mit rund 80.000 Euro an. Neben den Beamten der Autobahnpolizei Ruchheim waren die Autobahnmeisterei Ruchheim, die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim sowie der Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz.