Wegen Reinigungsarbeiten nach einem Verkehrsunfall ist die L516 (Weinstraße Süd) in Bad Dürkheim am Samstag für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Wie die Polizei mitteilt, touchierte ein 41-jähriger Sprinterfahrer gegen 10 Uhr eine Ziermauer am dortigen Kreisel. Dadurch wurde der Fahrzeugboden aufgerissen. Da der Mann aber weiterfuhr, verteilte sich Öl auf der Fahrbahn zwischen dem Kreisel und dem Amtsplatz. Während der Sperrung entfernte eine Fachfirma die Ölspur. Es entstand ein Sachschaden von circa 5500 Euro. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer des Unfallwagens ergab laut Polizei einen Wert von 0,51 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwarte nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, heißt es im Polizeibericht.