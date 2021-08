Eine 47-jährige Rennradfahrerin hat sich am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall bei Freimersheim die Schulter gebrochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich dieser an der Kreuzung, wo sich die Landstraßen 507 und 540 begegnen. Eine 37-jährige Autofahrerin hatte das Stopp-Schild missachtet und war dementsprechend ungebremst in die Kreuzung gefahren. Dabei nahm sie der Radfahrerin die Vorfahrt. Die Polizei schätzt den entstandene Schaden auf rund 2500 Euro. Sie appelliert: Stopp-Schilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.

In unmittelbarer Nähe des Unfallortes, an der Kreuzung L507/542, missachten regelmäßig Verkehrsteilnehmer das Stopp-Schild, wie bei mehreren Verkehrsüberwachungen festgestellt wurde.