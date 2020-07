Ein 63-Jähriger, der offenbar in einen Unfall verwickelt war, ist am Freitag verstorben. Laut Polizei wurde der Unfall in der Mannheimer Innenstadt jedoch noch nicht gemeldet. Ein Krankenhaus hatte den Tod des 63-Jährigen am Vormittag gemeldet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der 63-Jährige am Dienstag, dem 28. Juli, mit seinem Fahrrad auf der Rheinstraße unterwegs. Laut Polizei stürzte er dabei vom Rad. Hierbei habe er sich offenbar einen Beckenbruch zugezogen. Nachdem er von Rettungskräften in eine Klinik eingeliefert wurde, habe sich sein Zustand immer weiter verschlechtert. Am frühen Freitagmorgen verstarb er nach Angaben des Krankenhauses an seinen schweren Verletzungen.

Durch wen die Rettungskräfte jedoch verständigt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim unter der Nummer 0621 174 4222 zu melden.