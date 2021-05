Die Führerscheine dreier jugendlicher Autofahrer hat die Polizei Worms sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Für das vermutete illegale Autorennen der drei werden Zeugen gesucht. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 20.45 Uhr, berichtet die Polizei. Ein 18-jähriger Mercedesfahrer wollte vom Adenauerring aus nach links in die Von-Schoen-Straße einbiegen, kam jedoch aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild sowie einer Mauer. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Fahrer sowie zwei weitere Insassen blieben unverletzt.

Zwei Zeugen sagten laut Polizei aus, dass das Unfallfahrzeug zu einer Gruppe aus drei Pkw gehörte, die zuvor auf dem Adenauerring mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Der Mercedes habe kurz vor dem Unfall einen 18-jährigen Opelfahrer überholt, ein 19-Jähriger habe mit seinem VW Golf ebenfalls zum Überholen angesetzt. Kurz vor der Linkskurve zur Von-Schoen-Straße hätten sich alle drei Fahrzeuge wieder hintereinander gereiht, der Mercedesfahrer drosselte wohl zu spät die Geschwindigkeit.

Die Polizei Worms vermutet aufgrund der Geschwindigkeiten und des rücksichtslosen Fahrverhaltens ein illegales Autorennen und informierte die Fahrerlaubnisbehörde. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 06241 8520 bei der Polizei Worms zu melden.