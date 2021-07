Bei einem Unfall auf der L487 zwischen Ludwigswinkel und dem Lemberger Salzwoog sind am Samstagmittag ein 56 Jahre alter Motorradfahrer und seine 52 Jahre alte Sozia schwer verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Die beiden seien kurz vor 12 Uhr in einer Motorrad-Gruppe aus den Niederlanden auf der Strecke in Richtung Salzwoog unterwegs gewesen und hätten auf einer Geraden eine Gruppe von Radfahrern überholt, so die Polizei. Der 56-Jährige habe nach dem Überholen aber nicht eingeschert und sei stattdessen weiter in der Mitte der Straße gefahren; der Fahrer eines entgegenkommenden Autos habe noch versucht, nach rechts auszuweichen, habe aber den Frontalzusammenstoß mit dem Motorrad nicht mehr verhindern können.

Der Motorradfahrer und seine Sozia wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, der 58 Jahre alte Fahrer des Autos sei unverletzt geblieben. Auto und Motorrad mussten abgeschleppt werden. Die L487 war für zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.