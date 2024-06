[Aktualisiert: 7. Juni, 14.16 Uhr] Auf der L362, der Haschbacherstraße, die Kusel mit der Gemeinde Haschbach am Remigiusberg verbindet, ist am Donnerstag bei einem Unfall ein Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war der 64-Jährige in Richtung Kusel unterwegs, als er in einer Kurve aus bisher ungeklärten Gründen mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß, das von einem 59-Jährigen gesteuert wurde.

Weiteres zum Unfallhergang sei bisher nicht bekannt, wie Christoph Maurer, Leiter der Polizeiinspektion Kusel, auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt. „Aktuell wird ein Unfallgutachten erstellt. Erst danach wissen wir mehr“, so Maurer. Die L362 musste voll gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis in den Abend. Die Feuerwehr Kusel und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.