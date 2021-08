Es ist nach wie vor unklar, wie es zu dem schweren Unfall auf der B 423 zwischen Theisbergstegen und Gimsbach gekommen ist, bei dem am 21. Juni ein 39 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern ums Leben kam. Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, liegt das Gutachten des Sachverständigen noch nicht vor. Der Motorradfahrer war am Nachmittag des 21. Juni mit dem Auto eines 72-Jährigen zusammengeprallt, der von Gimsbach kommend nach links in den Verbindungsweg „Zum alten Wasserwerk“ abbiegen wollte.