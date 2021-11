Die Unfallursache bleibt weiterhin ein Rätsel. Doch dass der Autofahrer Schuld am tragischen Ende eines Familienspaziergangs trägt, das steht nach richterlicher Auffassung außer Frage. Wegen fahrlässiger Tötung sowie Körperverletzung in zwei Fällen ist am Mittwoch ein 70 Jahre alter Mann zu einer Freiheitsstrafe von einem halben Jahr verurteilt worden. Der Unfallfahrer bleibt auf Bewährung frei.

60-jährige Großmutter stirbt in Krankenhaus

Passiert war es am 18. März: Eine 60 Jahre alte Frau war mit zwei Kindern nahe Kriegsfeld (Donnersbergkreis) spazieren. An der Hand hielt sie ihre damals elfjährige Enkelin, im Kinderwagen lag der knapp ein halbes Jahr alte Enkel. Das Trio war am Rande der L405 in Richtung Dorf unterwegs, als gut 100 Meter vor der Ortslage ein Porsche Cayenne die kleine Gruppe erwischte.

Das Auto fuhr in derselben Richtung wie die Fußgänger, die allerdings ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand unterwegs waren. Das Auto, das auf die Gegenfahrbahn geriet, erfasste die Frau und den Kinderwagen. Die 60-Jährige erlag wenig später in einer Unfallklinik ihren schweren Verletzungen. Die Elfjährige kam mit dem Schrecken davon, das Baby erlitt einen Beinbruch.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Der Unfallfahrer sagte, ihm sei damals schwarz vor Augen geworden, er habe keine Erinnerung mehr an den Vorfall. Staatsanwaltschaft und Richterin nahmen ihm dies allerdings bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Rockenhausen am Mittwoch nicht ganz ab. Was nun die genaue Ursache für eine zu vermutende Unaufmerksamkeit gewesen sei, das sei wohl nicht zu klären. Der Mann quittierte eine Haftstrafe, auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Als Auflage muss er 3000 Euro für einen sozialen Zweck zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.