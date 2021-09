Zwei verletzte Polizisten und mehr als 80.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, an dem am Dienstagabend ein Streifenwagen im Einsatz beteiligt war. Wie die Polizei am Mittwoch meldete, waren der 28-jährige Fahrer und seine 24-jährige Kollegin der Wormser Polizei gegen 19.30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf der Mainzer Straße in nördlicher Richtung auf dem Weg zu einem dringenden Einsatz. An der Kreuzung zur Straße In der Hollerhecke kollidierte der Streifenwagen mit dem Ford eines 48-jährigen Wormsers.

Durch den Zusammenstoß kam der Streifenwagen von der Fahrbahn ab und prallte auf einem angrenzenden Parkplatz gegen einen dort abgestellten Mitsubishi. Dieser stieß gegen zwei weitere auf dem Parkplatz abgestellte Fahrzeuge. Die Insassen des Streifenwagens wurden leicht verletzt ins Klinikum gebracht. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt. Mit der Unfallaufnahme wurde die Polizeiinspektion Oppenheim beauftragt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Für die weiteren Untersuchungen zur Unfallursache wurden der Streifenwagen, der Ford und der Mitsubishi sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf 83.000 Euro.