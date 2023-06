Waldbrand-Rauchwolke erreicht am Freitag Rheinland-Pfalz

Die Auswirkungen großer Waldbrände in Kanada sind derzeit nicht nur in US-Städten wie Chicago spürbar. Satellitenaufnahmen zeigen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD), dass eine Rauchwolke am Sonntag in fünf bis zehn Kilometer Höhe in Westeuropa ankam. Am Freitag könnte sie über Rheinland-Pfalz ziehen. Zum Artikel

Algenteppiche auf Schwanenweiher

Alles im grünen Bereich? Ja, sagt die Stadt Landau: Algenteppiche, die sich auf dem gerade erst sanierten Schwanenweiher gebildet haben und sich ausbreiten, sind nach Angaben von Pressesprecherin Sandra Diehl kein Grund zur Besorgnis, sondern ein normaler Prozess. Zum Artikel

Nach Verurteilung wegen Kindesmissbrauchs: Wie Neustadt im Fall Gregor Braun reagiert

Warum die Tourist-Gesellschaft sofort auf das Urteil gegen den früheren Radprofi reagiert und warum außerdem die 1975 von der Stadt verliehene silberne Ehrennadel auf dem Prüfstand steht. Zum Artikel

Toter bei Kaiserslautern gefunden

Im Landkreis Kaiserslautern ist der Polizei zufolge ein Toter gefunden worden. Der Mann sei bereits am 19. Juni an der K25 zwischen Kaiserslautern-Einsiedlerhof und Rodenbach entdeckt worden, hieß es. Zum Artikel

Unterschriften gefälscht? Betrugsvorwürfe gegen Pflegedienst

Eine Familie aus Bad Dürkheim erhebt Vorwürfe gegen den Mannheimer Pflegedienst Avendi: Über Jahre soll das Personal Leistungen abgerechnet haben, die nie erbracht wurden, und dafür die Unterschrift der 96-jährigen Mutter gefälscht haben. Zum Artikel

„Best of Riesling“: Viele Weine aus der Pfalz prämiert

Bei der Verleihung „Best of Riesling 2023“ des Neustadter Meininger Verlags haben viele Weine aus der Pfalz die Jury überzeugt. Zum Artikel

Anonyme Giddarischde, Grand Malör und Streetfood: Rheinuferfest in Ludwigshafen

Freitags Palzrock, samstags Tributeshows, am Sonntagmittag Klassik-Open-Air mit der Staatsphilharmonie – so lässt sich das Musikprogramm des zweiten Rheinuferfests in Ludwigshafen knackig zusammenfassen. Zum Artikel

Unfall zwischen Straßenbahn und Reisebus

In Mannheim ist es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Reisebus gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Zum Artikel