Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich gegen 14.25 Uhr auf der L455 zwischen Bad Dürkheim/ Ungstein und Freinsheim ereignet. Nach Angaben der Polizei stieß ein Motorradfahrer mit einer Autofahrerin zusammen, als er von der K5 aus Erpolzheim kommend in den Einmündungsbereich zur L455 einfuhr. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt der von links kommenden Autofahrerin.

Motorradfahrer schwer verletzt

Der 69-jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Auch die drei Insassen des Autos erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen wurden zur Unfallstelle gerufen, um die Verletzten medizinisch zu versorgen.

Laut Polizei leisteten unbeteiligte Passanten vor dem Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe und sicherten die Unfallstelle ab.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die L455 zwischen Freinsheim und Bad Dürkheim/Ungstein von 14.45 bis 16.15 Uhr voll gesperrt.