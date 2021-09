Zu einem Unfall mit einem Radfahrer und einem Lastwagen ist es am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Wormser Landstraße in Speyer gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 65-jähriger Speyerer den Radweg stadteinwärts. Auf Höhe der Einmündung zum Alten Postweg wollte er dem Radweg weiter geradeaus folgen. In diesem Moment bog ein in gleicher Richtung fahrender Lkw nach rechts in den Alten Postweg ab und übersah den Mann. Dieser fuhr gegen den Lastwagen und stürzte dabei. Laut Polizei wurde der 65-Jährige kurzzeitig mit seinem Fahrrad von den Rädern des Lkw mitgeschleift und dadurch schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Das Fahrrad wurde stark beschädigt, am Lastwagen entstand kein Sachschaden.