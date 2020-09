Der schwere Unfall auf der Autobahn 81, in den der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Grüne), verwickelt wurde, hat ein Todesopfer gefordert. Wie das Polizeipräsidium Heilbronn am Sonntag mitteilte, starb das bei dem Unglück am 31. August nahe Widdern (Kreis Heilbronn) schwer verletzte einjährige Kind am Sonntag im Krankenhaus.

Die zuständige Staatsanwaltschaft hatte bereits am Freitag mitgeteilt, sie ermittle gegen einen 33-Jährigen. Dieser soll den Unfall mit seinem Pkw verursacht haben.

Der Mann, in dessen Auto das kleine Mädchen in einem Kindersitz saß, war am Montagabend in ein am Fahrbahnrand stehendes Begleitfahrzeug des Dienstwagens von Kretschmann gefahren. Der 33-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt, seine 29-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Offenbar war Kretschmanns Kolonne zum Halt gekommen, als das erste Fahrzeug infolge von Aquaplaning zunächst gegen die Mittelleitplanke stieß und schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Weitere Fahrzeuge im Gefolge des Grünen-Politikers hielten hinter diesem Wagen an. Der nachfolgende Pkw des 33-Jährigen kam ebenfalls aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und prallte gegen das Heck eines der Kolonnenfahrzeuge. Die beteiligten Personen aus Kretschmanns Gruppe wurden nicht verletzt.