Am Samstagmittag ist es am Kreuz Oggersheim zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen. Laut Polizei befuhr eine 30-jährige Autofahrerin die B9 in Richtung Speyer und fuhr auf die Überleitung A650 Richtung Ludwigshafen. Aus ungeklärter Ursache kam die Fahrerin von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der Überleitung von der A650 Richtung Ludwigshafen auf die B9 Richtung Speyer zum Stehen. Neben der Frau befanden sich noch ihre drei Kinder im Auto. Alle Insassen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe wird auf 15.000 Euro geschätzt. Beide Überleitungen wurden zur Einsatzbewältigung vorübergehend gesperrt. Die Überleitung von der A650 Richtung Ludwigshafen auf die B9 Richtung Speyer ist zwecks Aufräumarbeiten immer noch gesperrt.