Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 48 am Donnerstagmittag schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 65-Jährige auf seiner Ducati mit mehreren anderen Motorradfahrern zusammen auf der B48 nahe dem zu Waldleiningen gehörenden Stüterhof unterwegs. Ein in Gegenrichtung fahrender 56-Jähriger sei mit seinem BMW-Motorrad wohl wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Fahrbahn der Gruppe geraten und in diese hineingefahren, so die Polizei, wobei die Vorausfahrenden der Gruppe noch hätten ausweichen können. Bei dr Kollision mit insgesamt drei Motorrädern sei der 65-Jährige schwer, zwei weitere Fahrer leicht verletzt worden. Auch der Unfallverursacher sei leicht verletzt worden. Den Gesamtschaden an den Motorrädern schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro. Die B48 zwischen der Abzweigung K49 Richtung Kaiserslautern-Mölschbach und der L503 war für mehrere Stunden voll gesperrt.