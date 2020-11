[Aktualisiert 13.30 Uhr] Am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr stieß ein Kleinschulbus mit drei behinderten Personen auf der K2 bei Lambsheim mit einem Auto zusammen. Die Insassen des Kleinbusses sowie der 21-jährige Autofahrer wurden laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Polizei beschreibt den Unfallvorgang folgendermaßen: Die 51-Jährige Fahrerin eines Kleinbusses war auf dem Weg zu einer Schule nach Frankenthal und befuhr die K2 von Maxdorf kommend in Richtung Frankenthal. An der Einmündung zur L522 bog sie nach rechts auf die L522 ein, und übersah das vorfahrtsberechtigte Auto des 21-Jährigen, der noch versuchte zu bremsen und gegenzulenken. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 50.000 Euro. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Da sich in dem Kleinbus drei Fahrgäste befanden, musste die L522 zwischen der Einmündung K2 und Frankenthal während der Rettungsmaßnahmen für zwei Stunden aus Richtung Frankenthal gesperrt werden.

Die vier Verletzten wurden zur Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach ärztlicher Untersuchung konnten die drei Fahrgäste des Busses nach ambulanter Versorgung entlassen werden. Der 21jährige Autofahrer bleibt zur Überwachung stationär im Krankenhaus.