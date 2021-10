Bei einem Verkehrsunfall auf der A6 bei Frankenthal ist am Montagmorgen ein Sachschaden von über 80.000 Euro entstanden. Laut Polizei hatte der Fahrer eines E-Autos beim Überholen eines Lastwagens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war mit dem Lkw zusammengestoßen und dann in die Schutzplanken geprallt. Weder der Lastwagenfahrer noch der Autofahrer wurden dabei verletzt. Am Auto des Unfallverursachers entstand Totalschaden.