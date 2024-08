Ein betrunkener 44-Jähriger ist laut Polizei in der Nacht auf Dienstag in der Rudolf-Breitscheid-Straße mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und hat einen Unfall verursacht. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr der Mann in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Hausnummer 49 geriet das Auto auf den Gehweg, streifte zwei parkende Fahrzeuge, beschädigte ein Verkehrsschild und kam an einer Mauer zum Stehen. Zeugen alarmierten die Polizei. Weil den Polizisten während der Unfallaufnahme eine Alkoholfahne entgegenschlug, wurde der Fahrer zum Alkoholtest gebeten. Der Verdacht bestätigte sich: Das Testgerät zeigte 2,56 Promille an. Eine Blutprobe soll nun laut Polizei Aufschluss über die genaue Alkoholkonzentration geben. Der 44-Jährige muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.