Schlecht gesicherte Ladung auf einem Lkw war laut Polizei die Ursache für einen Unfall am Montagnachmittag. Wie die Beamten der Autobahnpolizei Ruchheim mitteilen, wollte der Laster gegen 16.30 Uhr am Kreuz Mutterstadt von der A65 auf die A61 wechseln. Auf der Überleitung zur A61 verlor eine Traverse, einen mechanischen träger, der zur Stabilisierung dient. Diese beschädigte die Leitplanke und auch den Lkw und blieb dann auf der angrenzenden Wiese liegen. Die Traverse musste mit einem Kran auf einen neuen Anhänger gehoben werden. Für die Dauer der Bergung war der Zubringer am Kreuz Mutterstadt für etwa anderthalb Stunden gesperrt. Neben der Autobahnpolizei waren auch noch die Autobahnmeisterei Ruchheim sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 50.000 Euro an.