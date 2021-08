Auf regennasser Fahrbahn verlor ein 18-jähriger Autofahrer am Dienstagmittag auf der K6 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der junge Frankenthaler, der von Lambsheim kommend in Richtung Frankenthal-Flomersheim unterwegs war, fuhr laut Polizei vermutlich angesichts der nassen Straße zu schnell. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf der Fahrerseite liegen. Mit Hilfe von Unfallzeugen, konnten sich der Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin aus dem Fahrzeug befreien. Beide wurden durch den Rettungsdienst zur Überprüfung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Schaden von geschätzten 3000 Euro, der Flurschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.