Über Bad Dürkheim kreist am Montagabend ein Rettungshubschrauber. Grund dafür ist laut Polizei ein Einsatz bei einem Verkehrsunfall in der Karl-Räder-Allee im Ortsteil Seebach. Bei dem Unfall, der kurz vor halb sieben an die Polizei gemeldet worden sei, sei eine Person schwerer verletzt worden; genauere Informationen zu dem Geschehen liegen noch nicht vor.

Wir berichten weiter.