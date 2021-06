[Aktualisiert: Dienstag, 6.30 Uhr]Bei einem Verkehrsunfall im Bad Dürkheimer Ortsteil Seebach ist am Montagabend um kurz vor 18.30 Uhr ein Radfahrer schwer verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde der 60-Jährige am Übergang von der Schillerstraße auf die Karl-Räder-Allee vom Wagen einer 55-Jährigen erfasst. Die Autofahrerin sei vermutlich von der tiefstehenden Sonne geblendet worden, heißt es in der Pressemitteilung. Ein Hubschrauber brachte den Radfahrer in eine Spezialklinik. Die 55-Jährige und ihr Beifahrer erlitten einen Schock. Sie wurden in einem umliegenden Krankenhaus betreut. Den entstandenen Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 6000 Euro.