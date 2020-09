Bei einem Unfall in der Rodalber Straße am Mittwochmorgen wurde ein Skoda Oktavia in ein Firmengebäude geschoben. Dabei wurden die Fenster und Fensterteile des Gebäudes beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro. Der Skoda und ein Hyundai Getz waren gegen 10 Uhr auf der Rodalber Straße in Richtung Rodalben unterwegs. Der 64-jährige Skoda-Fahrer wollte in die nach rechts abzweigende Jakob-Schunk-Straße abbiegen und bremste. Die nachfolgende 35-jährige Hyundai-Fahrerin erkannte das zu spät und fuhr auf. Beide Autos konnten nach dem Aufprall nicht mehr weiterfahren, wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitteilte. Hier liegt der Schaden bei rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Unfall sorgte für Verkehrsbehinderungen in der Rodalber Straße.