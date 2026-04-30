Aktuell kommt es in Bad Dürkheim zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Grund dafür ist laut Polizei ein Unfall in der Mannheimer Straße. Aus bislang noch unbekanntem Grund kollidierten am frühen Donnerstagabend drei Autos miteinander und gerieten dabei auf die Bahngleise. Eine anfahrende Bahn konnte noch rechtzeitig bremsen. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Unfall zwei Personen leicht verletzt. Der Abschleppdienst sei noch vor Ort, solange bleibe die Mannheimer Straße voll gesperrt. Auch der Bahnverkehr ist laut Polizei während der Unfallaufnahme eingeschränkt.