Zwei schwer verletzte Motorradfahrer und ein kilometerlanger Stau sind laut Polizeibericht die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitag gegen 17.20 Uhr auf der B39 zwischen Weidenthal und Neidenfels. Aufgrund der Beschränkung der Durchfahrtshöhe musste ein 49-jähriger Lastwagenfahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim, der in Richtung Neustadt unterwegs war, in die Mitte der Fahrbahn fahren, um mit seinem Sattelzug nicht an der Begrenzungsmauer des Tunnels hängen zu bleiben. Allerdings näherte er sich laut Polizei nicht wie erforderlich mit mäßiger Geschwindigkeit dem Tunnel. Eine 48-jährige Frau aus dem Kreis Kaiserslautern, die im Gegenverkehr unterwegs war, verhinderte nur dank einer Vollbremsung einen Zusammenstoß in der Mitte der Fahrbahn im Tunnel. Zwei Motorradfahrer, eine 21-Jährige aus Neustadt und ein 22-Jähriger aus dem Kreis Germersheim, erkannten dahinter die Verkehrssituation zu spät und konnten ein Auffahren auf das Auto der Frau nicht mehr verhindern. Beide Motorradfahrer erlitten in Folge des Unfalls schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Die Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Motorrädern und dem Auto schätzen die Beamten auf etwa 15.000 Euro. Die B 39 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 19 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Es bildete sich jeweils in beide Fahrtrichtungen ein mehrere Kilometer langer Rückstau.