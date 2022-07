Weil ein 26-Jähriger wohl die Konsequenzen seines Fahrverhaltens nicht tragen wollte, hat er am Freitag versucht, die Polizei zu täuschen. Die die Behörde mitteilt, war der Mann gegen 0.30 Uhr auf der K57 zwischen Hainfeld und Burrweiler zu schnell gefahren und mit seinem Wagen in eine Verkehrsinsel gerauscht. Dabei wurde sein ausgeliehenes Fahrzeug sowie die komplette Verkehrsinsel erheblich beschädigt. Anstatt die Polizei zu verständigen, habe sich der Fahrer zunächst aus dem Staub gemacht. Der Gesamtunfallschaden betrug laut Polizei 20.000 Euro. Kurz vor 8 Uhr meldete sich der Unfallflüchtige dann schließlich doch und gab an, dass er soeben wegen der tief stehenden Sonne über eine Verkehrsinsel gefahren sei. Auf Vorhalt habe er schließlich zugegeben, dass er bereits in der Nacht den Unfall verursacht hatte und aus Unsicherheit davongefahren sei. Nun muss er sich in einem Strafverfahren wegen Unfallflucht verantworten.