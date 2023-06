+++ Aktualisiert um 14.45 Uhr +++ Wegen eines Verkehrsunfalls auf der A61 zwischen der Anschlussstelle Pfalzmarkt und dem Autobahnkreuz Mutterstadt war die Fahrbahn am Dienstag in Richtung Norden bis 12.45 Uhr voll gesperrt. Wie die Autobahnpolizei Ruchheim mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 9.45 Uhr in Höhe des Autobahnkreuzes Mutterstadt. Beteiligt waren ein Fußgänger und ein Lkw.

Der 40-jährige Fahrer des Lkw war auf der A61 von Speyer in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Mutterstadt bemerkte er den Beamten zufolge am Fahrbahnteiler einen Fußgänger in geduckter Haltung. Nach bisherigen Erkenntnissen sprang der Fußgänger vor den Laster auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst.

Der 40-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Sein Gesundheitszustand wird von den Behörden als lebensbedrohlich eingestuft. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an der Unfallstelle an. Die Zentralen Verkehrsdienste haben die Daten des Lastkraftwagens ausgelesen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Dem Fußgänger wurde eine Blutprobe entnommen.

Neben dem Rettungsdienst und Rettungshubschrauber war auch die Autobahnmeisterei Ruchheim im Einsatz.