Ein 28 Jahre alter Feuerwehrmann aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan ist bei einem Einsatz an einem Unfallort auf der B41 bei Bad Sobernheim selbst zum Unfallopfer geworden und gestorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichten, war der Mann als Mitglied der Feuerwehr zu einem Unfallort auf der Bundesstraße in Höhe der Abfahrt nach Steinhardt gerufen worden und sicherte die Unfallstelle. Um 17 Uhr 37 wurde er laut Polizei von einem 60 Jahre alten Autofahrer aus dem Landkreis Alzey-Worms angefahren und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die B41 war nach dem Unfall bis etwa 20 Uhr in Richtung Kirn gesperrt, weil ein Rettungshubschrauber im Einsatz war und die Staatsanwaltschaft den Unfall aufnahm. Laut Polizei gab es erhebliche Verkehrsbehinderungen.