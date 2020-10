Bei einem schweren Unfall in der Neckarstadt Ost sind am Mittwochmorgen vier Menschen in einem Auto eingeklemmt worden. Zwei Wagen waren gegen 7.40 Uhr im Bereich der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Carl-Benz-Straße zusammengestoßen. Warum, ist noch unbekannt. Die vier Insassen im Mercedes wurden im Fahrzeug eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Ob es Verletzte gab, ist noch nicht bekannt. Die Friedrich-Ebert-Straße musste Stadt einwärts voll gesperrt werden, es gab Verkehrsbehinderungen.