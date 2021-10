Eine leicht verletzte Autofahrerin und Totalschaden an zwei Fahrzeugen sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen bei Marnheim ereignet hat. Eine 18-Jährige, aus dem Zellertal kommend, wollte laut Polizeibericht gegen 7.45 Uhr von der B47 in Richtung Kirchheimbolanden abbiegen. Dabei übersah sie den Wagen eines 45-Jährigen, der vom Weierhof in Richtung Kirchheimbolanden unterwegs war und hier Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 18-Jährige leichte Verletzungen erlitten hat. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen vor Ort, die Straße musste zeitweise voll gesperrt werden.