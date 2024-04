Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der L528 bei Böhl-Iggelheim sind drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 39 Jahre alter Mann mit seinem Auto von der Einmündung Am Schwarzweiher auf die L528 und nahm dabei einem 28-Jährigen die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurden der 39-Jährige und seine beiden Mitfahrer leicht verletzt. Einer der drei wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Beamten zufolge waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr, da durch den Unfall Betriebsstoffe auf die Fahrbahn ausgelaufen waren. Die L528 musste zur Bergung der Autos zum Teil voll gesperrt werden.