Übermut hat in der Nacht zu Sonntag zu einem Unfall in der Karl-Marx-Straße geführt – das berichtet die Polizei am Montag.

Ein 18-Jähriger war in seinem Wagen mit drei Freunden und mit viel zu hoher Geschwindigkeit in der Karl-Marx-Straße unterwegs. Er verlor dabei die Kontrolle über den Mercedes S63 AMG und kam von der Fahrbahn ab. Der junge Mann fuhr über den Gehweg, kappte ein Verkehrsschild, erwischte ein abgestelltes Fahrrad und endete an dem Schaufenster eines Geschäftes an der Ecke zur Lutrinastraße. Von den Mitfahrern erlitt eine 18-Jährige leichte Prellungen. Die anderen blieben unverletzt.

Der verursachte Schaden am Auto beläuft sich auf circa 25.000 Euro. Der Schaden an dem Geschäft und den weiteren getroffenen Gegenständen ist noch nicht bekannt.