Der Wagen eines alkoholisierten 23-Jährigen aus Ludwigshafen ist am frühen Samstagmorgen von einer 19-Jährigen aus Rheinstetten in der Saarlandstraße gestreift worden. Laut Polizei ist die junge Frau mit ihrem weißen VW Golf auf der linken Spur in Richtung Schänzeldamm gefahren. Der 23-Jährige aus Ludwigshafen fuhr mit seinem Audi A4 weiter hinten auf der rechten Spur. Als die 19-Jährige die Fahrbahn wechseln wollte, touchierte sie den Audi. Bei der Unfallaufnahme konnte die Polizei dann beim 23-Jährigen eine Alkoholisierung feststellen. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde eingezogen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die 19-jährige Unfallverursacherin hat lediglich eine Ordnungswidrigkeit begangen.