Ein 23-jähriger BMW-Fahrer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einem Kundenparkplatz in der Neulandstraße in Sinsheim einen Unfall verursacht. Beim Rückwärtsausparken kollidierte er gegen 1.30 Uhr mit einem ordnungsgemäß abgestellten Auto und beschädigte die linke Fahrzeugseite erheblich. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei stieg der Unfallverursacher zunächst aus und begutachtete den Schaden. Anschließend flüchtete er jedoch, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zwei Zeuginnen, die zuvor als Beifahrerinnen des Mannes unterwegs waren, informierten den geschädigten Fahrzeughalter und halfen dabei, den Unfallverursacher in einer nahegelegenen Gaststätte ausfindig zu machen.

Die Zeuginnen kontaktierten den 23-Jährigen telefonisch und bewegten ihn zur Rückkehr an die Unfallstelle, wo inzwischen die Polizei eingetroffen war. Der Fahrer räumte den Verstoß ein, sein Führerschein wurde sichergestellt. Bis auf Weiteres darf er keine Fahrzeuge mehr führen.