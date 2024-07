Ein Unfall, der nach ersten Erkenntnissen der Polizei, für die Beteiligten glimpflich ausging, führt zurzeit zu Verkehrsbehinderungen in der Pariser Straße. Dort ist die linke Fahrspur stadtauswärts im Übergang zur Brandenburger Straße gesperrt. Am Montagmittag ging bei der Polizei gegen 12.45 Uhr die erste Unfallmeldung ein. Ein Renault Trafic sei aus bislang noch nicht geklärter Ursache in der Nähe des Bahnheims von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gekippt, erklärt eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Der Fahrer blieb unverletzt. In der Folge sei es zu einem weiteren Unfall gekommen. Ein Auto habe gebremst, der nachfolgende Fahrer sei auf diesen Pkw aufgefahren. Auch hier blieben die Insassen unverletzt, teilt die Polizei mit. Rettungsdienst und Feuerwehr waren zwischenzeitlich vor Ort, konnten aber bereits wieder abrücken. Die Straße sei zur Bergung des sprinterähnlichen Fahrzeugs noch einspurig gesperrt. Das könne laut Polizei voraussichtlich noch bis am früheren Nachmittag dauern.