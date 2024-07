Ein Unfall, der nach ersten Erkenntnissen der Polizei für die Beteiligten glimpflich ausging, führte am Montagmittag zu Verkehrsbehinderungen in der Pariser Straße. Dort musste zeitweise die linke Fahrspur stadtauswärts im Übergang zur Brandenburger Straße gesperrt werden, nachdem sich gegen 12.45 Uhr ein Unfall ereignet hatte. Ein Renault Trafic sei aus bislang noch nicht geklärter Ursache in der Nähe des Bahnheims von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gekippt, erklärte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Der Fahrer blieb unverletzt. In der Folge sei es zu einem weiteren Unfall gekommen. Ein Auto habe gebremst, der nachfolgende Fahrer sei auf diesen Pkw aufgefahren. Auch hier blieben die Insassen unverletzt, teilt die Polizei mit. Rettungsdienst und Feuerwehr waren zwischenzeitlich vor Ort, konnten aber schnell wieder abrücken. Die Straße war zur Bergung des sprinterähnlichen Fahrzeugs bis am Nachmittag gesperrt. Dies habe länger gedauert als ursprünglich angenommen, da die Bergung des Renaults mit einem Kranfahrzeug schwieriger gewesen sei. Zeitweise hätten beide Spuren gesperrt werden müssen, so die Polizei.