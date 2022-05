Bei einem Verkehrsunfall auf der Verlängerung der Landauer Straße an der Abfahrt zu B39 ist am Mittwochnachmittag in Speyer ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Laut Polizei sind an dem Unfall ein Motorradfahrer und ein Auto beteiligt. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. Wir berichten weiter.