Sechs verletzte Personen und ein Sachschaden von insgesamt rund 40.000 Euro sind nach einem Unfall am Montag gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 524 zu verzeichnen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wendete eine 51-jährige Autofahrerin verbotswidrig auf der L524, nachdem sie in Höhe von Mutterstadt von der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Mutterstadt/ Limburgerhof abgefahren war. Sie habe bemerkt, dass sie die B9 zu früh verlassen hatte und habe die Fahrtrichtung ändern wollen, um wieder auf die Auffahrt zur B9 in Richtung Speyer zu kommen, so die Polizei. Da sie hierbei nicht auf den nachfolgenden Verkehr achtete, kam es zum Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw einer 22-Jährigen. Deren Auto wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert. Durch den Unfall wurden laut Polizeiangaben insgesamt sechs Personen verletzt, darunter drei Kinder im Alter von neun bis dreizehn Jahren. Ein Kind erlitt schwerere Verletzungen im Gesicht. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch die Verkehrsunfallaufnahme kam es in beiden Richtungen zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.