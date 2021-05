Auf der L516 zwischen Neustadt und Maikammer hat es am Samstagnachmittag laut Polizei einen Unfall gegeben, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Gegen 16.45 Uhr sei ein 26 Jahre alter Autofahrer mit seinem Audi auf die Gegenspur geraten und dort mit einem BMW zusammengestoßen, so der Bericht. Der BMW sei in den Straßengraben geschleudert worden.

Der 26-Jährige sei mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht worden, er sei nach Informationen der Polizei aber nicht schwerer verletzt. Ihm sei eine Blutprobe entnommen worden, weil sich Hinweise auf Fahruntüchtigkeit gezeigt hätten. Auch der 51-Jährige, der in dem BMW gesessen habe, sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Beide Autos seien abgeschleppt worden. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme rund eine Stunde lang gesperrt.