Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Frankenthal sind drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15.25 Uhr auf der Kreuzung Flomersheimer Straße/Westring/Carl-Bosch-Ring. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine 52-jährige Skoda-Fahrerin beim Abbiegen auf den Westring einen 74-jährigen Frankenthaler, der ihr mit seinem Audi auf der Flomersheimer Straße entgegenkam. Sowohl die beiden Autofahrer, als auch die Beifahrerin des Audi-Fahrers wurden bei der Kollision verletzt und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Die Kreuzung war für eineinhalb Stunden gesperrt.

Die Polizei sucht Zeugen: Diese werden gebeten, sich per Telefon unter 06233 3130 oder 06237 934100 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei geschickt werden.