Bei einem schweren Unfall an der Einmündung der L509 (Straße von Mörlheim) in die L542 ( Essingen – Offenbach) sind am Freitagvormittag zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Laut Polizei wollte eine 58 Jahre alte Autofahrerin von der L509 auf die L542 nach links Richtung Offenbach abbiegen und übersah dabei einen 79 Jahre alten Fahrer, der mit seinem Wagen aus Richtung Essingen gefahren kam und Vorfahrt hatte. Die Autos stießen zusammen. Der Mann sei bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden; die Frau habe leichte Verletzungen erlitten und sei ebenfalls im Krankenhaus behandelt worden, so die Polizei. Gegen sie werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.