Eine 58 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall an der Erlenbacher Kreuzung (B427/L490) am Mittwochabend schwer verletzt worden. sie saß laut Polizei als Beifahrerin im Auto eines 82 Jahre alter Autofahrers, der gegen 19.40 Uhr aus Richtung Erlenbach kam und die Vorfahrt eines 33-Jährigen missachtete, der von Lauterschwan her in die Kreuzung fuhr. Die beiden Autos stießen zusammen. Die Beifahrerin sei dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Die beiden Fahrer seien nicht verletzt worden, so die Polizei. An beiden Autos sei Totalschaden entstanden.