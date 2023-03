[Aktualisiert 12.45 Uhr] Eine verletzte Autofahrerin, ein hoher Sachschaden und ein kilometerlanger Stau, das ist das Ergebnis eines Unfalls am Montag gegen 7.15 Uhr auf der B9 in Höhe der Anschlussstelle Speyer-West. Nach Angaben der Polizei waren ein 47-Jähriger und eine hinter ihm fahrende 23-Jährige mit ihren Autos in Fahrtrichtung Germersheim unterwegs. Sie scherten beide vor dem Lastwagen eines 54-Jährigen in den fließenden Verkehr ein. Beim Einfädeln musste die junge Frau plötzlich stark bremsen. Der Brummifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig seine Geschwindigkeit drosseln, fuhr auf das Auto der 23-Jährigen auf und schob es auf das Auto des 47-Jährigen. Dann kollidierte das Fahrzeug der jungen Frau mit der Leitplanke, wobei die Fahrerin mit dem Kopf gegen ihr Lenkrad stieß und sich verletzte. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 47-Jährige und der 54-jährige Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Am Lastwagen liefen Betriebsstoffe aus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 35.000 Euro. Zur Räumung und Reinigung der Fahrbahn war die B9 in Richtung Germersheim zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein Stau bis zum Autobahnkreuz Speyer, auch auf der A61 stauten sich die Fahrzeuge. Der Verkehr konnte schließlich auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Am späteren Vormittag floss der Verkehr wieder normal.